Неймар проиграл суд с «Барселоной» и обязан выплатить почти 7 млн евро

«Барселона» на своём сайте сообщила о победе в судебном разбирательстве с бывшим форвардом команды Неймаром, который сейчас выступает в составе «Пари Сен-Жермен».

Ранее 28-летний футболист подал иск к клубу с требованием выплатить ему более 43,5 миллионов евро в качестве бонуса за продление контракта в 2016-м году. Спустя год Неймар покинул каталонский клуб и перешел в «ПСЖ».

По итогам рассмотрения суд не удовлетворил требования Неймара. Более того, теперь сам игрок обязан выплатить «Барселоне» 6,7 миллионов евро. За футболистом остается право оспорить решение суда.