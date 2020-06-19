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  • 18:01,  19 июня 2020
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Футбол
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Неймар проиграл суд с «Барселоной» и обязан выплатить почти 7 млн евро

Неймар проиграл суд с &#171;Барселоной&#187; и обязан выплатить почти 7 млн евро
Неймар. Фото: instagram.com/neymarjr

«Барселона» на своём сайте сообщила о победе в судебном разбирательстве с бывшим форвардом команды Неймаром, который сейчас выступает в составе «Пари Сен-Жермен».

Ранее 28-летний футболист подал иск к клубу с требованием выплатить ему более 43,5 миллионов евро в качестве бонуса за продление контракта в 2016-м году. Спустя год Неймар покинул каталонский клуб и перешел в «ПСЖ».

По итогам рассмотрения суд не удовлетворил требования Неймара. Более того, теперь сам игрок обязан выплатить «Барселоне» 6,7 миллионов евро. За футболистом остается право оспорить решение суда.

Напомним, Неймар защищал цвета «сине-гранатовых» в период с 2013 по 2017 год. С прошлого лета Неймар регулярно заявлял о желании вернуться в «Барселону», однако переход так и не состоялся. Ради каталонцев футболист был готов пойти на понижение зарплаты на 50%.

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