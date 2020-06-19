Вторая ракетка России Андрей Рублев сыграет на выставочном турнире в Задаре (Хорватия), организатором которого выступает серб Новак Джокович.

Об этом сообщает Sportklub.rs. Соревнования состоятся уже в ближайшие выходные, в них также примут участие Александр Зверев, Григор Димитров, Борна Чорич и Марин Чилич.

Напомним, теннисный сезон приостановлен в связи с пандемией коронавируса. Рейтинг АТР заморожен, на данный момент Рублев занимает в нем 14-ю строчку.

На старте сезона россиянин завоевал два титула в категории АТР 250: сначала он выиграл турнир в Дохе (Катар), затем — в Аделаиде (Австралия).