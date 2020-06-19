Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско признался, что скучает по семье, однако очень рад возобновлению сезона.

«У нас было много пауз. Мы провели дома достаточно времени. Семьи очень важны, но и футбол мы тоже очень любим. И рады, что сезон возобновляется. Хватит уже перерывов, давайте поиграем!» — сказал Тедеско, слова которого приводит пресс-служба «красно-белых».

Тренер также добавил, что скучает по семье, когда находится в России. Он подчеркнул, что во время работы не думает ни о чем другом, однако в свободное время хотел бы находиться рядом с близкими.

«Хочется всегда быть с ней (с семьей — прим.) рядом, но важно принять такое положение дел. Мы должны быть счастливы, что имеем такую работу, находимся внутри большого футбола», — сказал Тедеско.

Напомним, он возглавил «Спартак» осенью 2019 года. Завтра, 20 июня, «красно-белые» на выезде сыграют с тульским «Арсеналом» в рамках 23 тура чемпионата России.