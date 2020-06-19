Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подтвердил информацию о том, что немецкий форвард Лерой Сане отказался продлевать контракт с клубом.

Слова Гвардиолы цитирует официальный «Твиттер» клуба. «Два клуба договорились, что он может уйти по окончании сезона. Если нет, Сане уйдет, когда закончится контракт», — сказал Гвардиола, отметив, что в клубе ему предлагали продлить соглашение два или три раза.

Тренер отметил, что Сане ему очень нравится как игрок, такие футболисты нужны «Сити».

«Я не имею ничего против него, но он хочет отправиться в новое приключение», — заключил Гвардиола.

Отметим, возможным будущим клубом Сане станет мюнхенская «Бавария», которая уже год пытается приобрести игрока. Трансфер летом 2019 года пришлось отложить из-за того, что форвард порвал крестообразную связку колена.