Екатеринбургский «Урал» на своем поле примет казанский «Рубин» в матче 23-го тура чемпионата России по футболу. Игра будет проходить сегодня, 20 июня, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). В роли его ассистентов выступят Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервным судьей назначен Владимир Москалёв (Воронеж).

После 22 туров РПЛ «Рубин» имеет в своем активе 23 очка и занимает 14-ю строчку турнирной таблицы. «Урал» с 25 баллами идет на десятом месте.