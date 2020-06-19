Российский тренер по фигурному катанию Александр Волков рассказал о том, кто будет ставить программы его новой подопечной Станиславе Константиновой.

Слова Волкова цитирует портал РИА Новости. По заявлению тренера, и короткую, и произвольную программы Константиновой будет ставить хореограф из Канады Мартин Даженэ, супруга Александра Волкова, которая также работает в академии «Ангелы Плющенко.

«Могу сказать, что это будет не классика, в программах будет не так много лирики», — сообщил Волков.

Напомним, в феврале 2020 года Станислава Константинова приняла решение покинуть группу Валентины Чеботаревой, у которой тренировалась с детства, переехала из Санкт-Петербурга в Москву и начала тренировки в академии Евгения Плющенко.