Представители УЕФА и ФИФА отреагировали на ситуацию с матчем 23-го тура Российской Премьер-лиги между «Сочи» и «Ростовом».

Заявления из федераций приводит портал РИА Новости. Представители УЕФА отметили, что данная ситуация их не касается.

«Соблюдены ли в данном случае принципы fair-play? Это внутреннее дело, поэтому мы направляем вас в соответствующие российские органы», — сообщили в УЕФА.

Аналогичного мнения придерживаются и представители ФИФА, которые прокомментировали ситуацию.

«По вопросу матча «Сочи» — «Ростов» обращайтесь в органы российской футбольной власти», — заявили в организации.

Напомним, сегодня, 19 мая, «Сочи» и «Ростов» сыграют первый матч после возвращения РПЛ, за «Ростов» выйдут играть футболисты академии клуба возраста 16-18 лет, поскольку вся основная команда находится на карантине по коронавирусу.