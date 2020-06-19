Российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин сообщил, что до сих пор ожидает решения по возобновлению тренировок его фигуристов в Санкт-Петербурге.

Слова Мишина цитирует портал РИА Новости. «Ждем решения властей», — заявил тренер, отметив, что у него нет информации о дате начала тренировок группы в Санкт-Петербурге.

Отметим, группа Алексея Мишина приняла решение отказаться от сбора на федеральной базе «Юг Спорт» в Кисловодске из-за ряда причин. Двум фигуристкам группы — Анастасии Гуляковой и Софье Самодуровой — пришлось бы возвращаться Петербург посредине сбора из-за сдачи ЕГЭ. Также на федеральных базах не смогли бы находиться тренеры группы Алексей и Татьяна Мишины, поскольку им обоим больше 65 лет.

Ожидается, что московские катки начнут работать с 23 июня.