Российский боец Александр Волков подерется с американцем Кертисом Блэйдсом в главном поединке турнира UFC, который состоится в ночь с 20 на 21 июня мск.

Турнир UFC on ESPN 11 с учетом ряда отмен и переносов из-за пандемии коронавируса также носит название UFC Fight Night 173 (или 177). Соревнования будут проходить в Лас-Вегасе (штат Невада) на арене промоушена UFC APEX.

Поединки предварительного карда начнутся в 00:00 по московскому времени, основного — в 3:00. Трансляция будет доступна на Рен ТВ.

Ранее американец поделился ожиданиями от поединка и отметил, что Волков любит удерживать соперника на дистанции и будет избегать зоны клинча, но это именно то, что Блэйдс собирается делать.