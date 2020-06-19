В футбольном клубе «Сочи» объяснили, почему не будут выставлять на игру с «Ростовом» состав 2003 года рождения, чтобы уравнять шансы команд.

Слова гендиректора «Сочи» Дмитрия Рубашко приводит портал «Чемпионат». По словам Рубашко, последние недели клуб полноценно готовился к рестарту сезона, а в составе есть ребята из молодежки, но будут ли они играть, решит главный тренер.

«Ребят, которые не тренировались и находились на карантине дома, мы ставить на такую игру не можем. Мы не имеем права подвергать опасности их здоровье», — заявил Рубашко, добавив, что те футболисты, которые тренировались с основной командой, могут выйти на поле.

Напомним, из-за карантина по коронавирусу «Ростов» выставит против «Сочи» игроков 2001-2003 года рождения.