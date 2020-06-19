Член правления Союза биатлонистов России Андрей Левунин рассказал о том, когда будут озвучены имена кандидатов на пост президент СБР.

«В начале следующей недели будет проведено заседание правления, где уже будет ясно, кто подал документы», — заявил Левунин в интервью РИА Новости.

По словам Левунина, правление не поддерживает какого-то определенного кандидата. «Не было такого, ко мне никто не обращался», ‑ заключил Левунин.

Напомним, внеочередная отчетно-выборная конференция СБР запланирована на 11 июля, после нее может смениться руководитель организации.

Ранее Nevasport сообщал о том, что в выборах нового главы СБР примут участие нынешний президент Владимир Драчев, а также его бывший оппонент на выборах-2018 Виктор Майгуров.