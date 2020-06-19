Российская фигуристка, чемпионка мира Елизавета Туктамышева поделилась мнением о том, какие качества ей нравятся в людях, а какие раздражают.

Фигуристка опубликовала в «Инстаграме» пост, отметив, что его она написала примерно год назад, но не поменяла своего мнения на этот счёт.

«Люблю доброту, искренность и честность. И ненавижу лицемерие и нарциссизм», — написала фигуристка, добавив, что это не все из того списка, но то, на что она в первую очередь обращает внимание в людях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Elizaveta Tuktamysheva (@liza_tuktik) 19 Июн 2020 в 6:46 PDT

Напомним, группа Алексея Мишина пока не вышла с карантина и не возобновила тренировки на льду, поскольку по ряду причин было решено отказаться от проведения сбора в Кисловодске.