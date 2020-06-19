Петербургский «Зенит» прилетел в Москву, где уже завтра сыграет матч 23-го тура Российской Премьер-лиги против ЦСКА.

Фотографии из московского аэропорта появились в «Твиттере» сине-бело-голубых. «На месте!», — написали в аккаунте «Зенита».

Игра «Зенита» с ЦСКА пройдет 20 июня на «ВЭБ-Арене». Начало игры назначено на 19:00 по московскому времени. На матч допустят до 10% болельщиков согласно распоряжению Роспотребнадзора.

Главным арбитром встречи назначен Сергей Иванов. Ассистировать на линиях ему будут Роман Усачев и Дмитрий Березнев. Резервным арбитром назначен Роман Галимов.

Также в рамках 23-го тура РПЛ между собой сыграют следующие команды: