В Российской Премьер-лиге возобновились футбольные матчи после паузы, вызванной пандемией коронавируса.

Первой игрой 23-го тура РПЛ стал матч между «Крыльями Советов» и грозненским «Ахматом». Встреча в Самаре началась в 18:00 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Алексей Еськов, игру можно посмотреть здесь.

Также сегодня, 19 июня, между собой сыграют футбольные клубы «Сочи» и «Ростов». Из-за вспышки коронавируса в ростовской команде матч находился под угрозой срыва, поскольку «Сочи» отказался переносить матч на более поздний срок. В итоге «Ростов» принял решение сыграть матч молодежным составом — на игру вылетели футболисты 2001-2003 года рождения. Игра «Сочи» — «Ростов» начнется в 20:00 по московскому времени.