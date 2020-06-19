Британский автогонщик, пилот команды «Формулы-1» «Мерседес» Льюис Хэмилтон поделился новостью о смерти одного из своих домашних питомцев.

Скончался английский бульдог пилота по кличке Коко. В своем «Инстаграме» Хэмилтон выложил фотографии собаки, отметив, что у собаки отказало сердце. «Мы думаем, это был сердечный приступ. Я пытался ее реанимировать, но все безуспешно», — отметил гонщик, добавив, что у Коко с рождения было много проблем.

«Естественно, мое сердце просто разбито. Надеюсь лишь, что сейчас она в лучшем мире. Хотел поделиться этим с вами и поблагодарить тех, кто относился к ней с любовью и заботой», – рассказал Хэмилтон.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lewis Hamilton (@lewishamilton) 19 Июн 2020 в 5:22 PDT

Отметим, ожидается, что сезон-2020 в «Формуле-1» стартует в июле.