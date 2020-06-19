Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин пожелал удачи молодым футболистам, которые будут представлять команду в матче с «Сочи» в 23-м туре Российской Премьер-лиги.

Заявление тренера появилось на официальном сайте клуба. Карпин сообщил, что команда изолирована на базе, никто не входит из своих комнат.

«По поводу сегодняшнего матча мне добавить нечего, я уже всё сказал. У нас есть телевизоры в комнатах, все игроки и тренеры будут болеть за наших детей», — сказал тренер, добавив, что главное — чтобы обошлось без травм.

Напомним, игра «Сочи» — «Ростов» начнется сегодня, 19 июня, в 20:00 по московскому времени. Ранее в «Ростове» было обнаружено шесть случаев заболевания коронавирусом.