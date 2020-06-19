Фанаты «Локомотива» объявили, что будут уходить на 20-й минуте каждого матча до окончания сезона в Российской Премьер-лиге.

Заявление группировки фанатов United South появилось на их официальном сайте.

«Локомотив» продолжит его на 2-м месте, к которому привел команду Юрий Павлович Семин. Но уже без самого Палыча, выгнанного руководством из клуба таким необъяснимым образом», — говорится в заявлении.

Помимо ухода с матчей на 20-й минуте болельщики «Локомотива» откажутся от масштабной визуальной поддержки, а вокальная поддержка будет корректно выражать общее мнение о действиях руководства клуба. Также фанаты откажутся от покупок на стадионе и у партнеров клуба.

«Мы не должны приносить действующему руководству ни копейки», — говорится в заявлении.

Напомним, с Юрием Семиным не продлили контракт в мае 2020 года, его место с 1 июня занял Марко Николич.