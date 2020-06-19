Петербургский хоккейный клуб СКА сообщил об обмене игроками с ХК «Сочи». Информация о трансферах появилась на официальном сайте команды.

В «Сочи» со следующего сезона будут выступать защитники Георгий Солянников и Даниил Мироманов, а также четыре форварда — Павел Кукштель, Кирилл Петьков, Даниил Огирчук и Игорь Руденков. Игроков поблагодарили за выступления в системе клуба, а также пожелали удачи в дальнейшей спортивной карьере.

Взамен СКА получит права на форварда Андрея Алтыбармакяна, а также определенную денежную компенсацию.

Все эти хоккеисты СКА выступали за команду «СКА-Нева» в ВХЛ, также многие играли за молодежную команду клуба «СКА-1946» в МХЛ. Даниил Огирчук также имеет в активе три матча за основную команду СКА в Континентальной хоккейной лиге.