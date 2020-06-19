Футбольный клуб «Сочи» начал матч против «Ростова» в рамках 23-го тура Российской Премьер-лиги. Игра проходит на стадионе «Фишт» в Сочи.

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть здесь.

Отметим, «Сочи» выставил на игру основной состав, в то время как «Ростову» пришлось играть молодежным составом — все игроки, заявленные на матч — 2001-2004 года рождения. Такое решение пришлось принимать в связи с тем, что весь основной состав команды ушел на двухнедельный карантин из-за шести случаев заболевания коронавирусом. Также на карантин ушли тренеры и персонал клуба.

«Сочи» же откладывать матч на более позднюю дату категорически отказался. «Ростову» пришлось в срочном порядке подписывать профессиональные контракты с юными игроками и заявлять их для участия в играх РПЛ.