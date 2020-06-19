Бывший тренер сборной России по биатлону Александр Привалов рассказал о том, почему Союзу Биатлонистов России необходимо выбрать нового президента.

Слова Привалова цитирует портал «Советский спорт». «Ясно одно: нынешний президент довел федерации до ручки, перемены назрели. Откладывать с конференцией больше нельзя», — заявил тренер, отметив, что Драчев лишь усугубил конфликт тем, что добровольно не сложил полномочия.

Как считает Привалов, обижаться Драчев может только на себя.

«Два года – достаточный срок чтобы созданный механизм работал, выдавал результат и показывал рост. Ничего этого не произошло и результаты Александра Логинова никого обманывать не должны», — рассказал Привалов, добавив, что финансовое положение СБР ужасное, международные отношения портятся, а также существуют проблемы с кадровыми решениями.

«Для всех уже совершенно очевидно что решить их Владимир Петрович не может – потому что и с командой своих коллег он окончательно разругался!», — заключил Привалов.

Напомним, отчетно-выборная конференция СБР запланирована на 11 июля.