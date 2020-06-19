Заслуженный тренер СССР и России по биатлону Александр Привалов назвал фамилию человека, который должен заменить Владимира Драчева на посту президента Союза биатлонистов России.

В интервью «Советскому спорту» Привалов заявил, что самым разумным решением будет доверить управление СБР Виктору Майгурову. По мнению тренера, этот человек 10 лет находится на руководящей орбите местного, российского и мирового биатлона, он пользуется серьезной поддержкой и знает многие нюансы этой работы.

» В 2018 году ему не хватило, в первую очередь, опыта борьбы на выборах – потому после трех туров голосования он и уступил», — сказал Привалов, добавив, что Майгуров хорошо известен в мировом биатлоне и его репутация нескандальная.

«Ему не понадобиться много времени чтобы вникнуть в нюансы, в времени сейчас нет вообще!», — сказал Привалов, добавив, что призывает регионы присылать в Москву делегатов на отчетно-выборную конференцию, а не бойкотировать её.