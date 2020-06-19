Российский спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу будущего Александра Кокорина.

В эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге» Орлов заявил, что если Кокорин не вернется в «Зенит», то это будет большой ошибкой. «У Кокорина есть какие-то предложения, но, на мой взгляд, ему надо идти только в «Зенит»», — отметил комментатор.

«Неизвестно, заиграет ли где-то в Европе Кокорин. Получается, там ты человек второго сорта, легионер, нужно приходить с устоявшейся психикой, с мастерством», — сказал Орлов, добавив, что стоит посмотреть на Федора Смолова в «Сельте», который себя никак не проявляет.

«Реалу» один забил, да, но надо играть по 90 минут, а он ни голевых передач не делает, ни забивает», — заявил Орлов.

Напомним, сейчас Александр Кокорин на правах аренды выступает за «Сочи».