Грозненский «Ахмат» обыграл самарские «Крылья Советов» в матче 23-го тура Российской Премьер-лиги. Игра прошла на стадионе «Самара Арена» и завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей.

На 6-й минуте счет в матче открыли футболисты «Крыльев»: отличился Тарас Бурлак с передачи Никиты Чернова.

Во втором тайме «Ахмат» активизировался и за 15 минут отправил в ворота соперника четыре мяча. Дубль сделал Владимир Ильин, по мячу забили Денис Глушаков и Бернард Бериша.

На 88-й минуте Максим Глушенков забил второй мяч «Крыльев» в матче, но этого не хватило, чтобы заработать хотя бы одно очко.

Благодаря гостевой победе «Ахмат» ушел с последнего места в турнирной таблице, теперь это место занимают «Крылья Советов».