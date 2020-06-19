Игроки «Ростова» открыли счет в матче с «Сочи» на 1-й минуте. Игра в рамках 23-го тура чемпионата России по футболу проходит на стадионе «Фишт» в Сочи, старт был дан в 20:00 по московскому времени.

Автором мяча стал Роман Романов, футболист академии клуба 2003-го года рождения. Он забил мяч на 52-й секунде матча с передачи Данила Хромова.

Из-за карантина по коронавирусу в клубе «Ростов» вынужден был выставить молодежный состав на эту игру, поскольку «Сочи» категорически отказался переносить матч на другую дату.

На 7-й минуте встречи «Сочи» счет сравнял, гол забил Андрей Мостовой, нарушений в атаке на VAR обнаружено не было.

Главный арбитр встречи Алексей Сухой, ему помогают Арам Петросян и Николай Богач.