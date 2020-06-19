Российский вратарь «Ростова» Денис Попов взял пенальти в первом тайме матча с «Сочи» в рамках 23-го тура чемпионата России по футболу. Игра проходит в Сочи на стадионе «Фишт».

Пенальти в ворота «Ростова» был назначен на 26-й минуте встречи, к мячу подошел форвард «Сочи» Антон Заболотный. 17-летний вратарь «желто-синих» сумел отразить удар, который пришелся в левый от кипера угол.

На 1-й минуте счет в матче открыл игрок «Ростова» Роман Романов с передачи Данила Хромова. Затем «Сочи» смогли выйти вперед благодаря голам Андрея Мостового и Александра Кокорина.

Из-за вспышки коронавируса в команде футболисты основного состава не смогли отправиться на матч с «Сочи», весь тренерский штаб, футболисты клуба и персонал закрыты на базе на двухнедельный карантин. участие в матче против «Сочи» принимают игроки академии клуба.