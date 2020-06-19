В Сочи на стадионе «Фишт» завершился первый тайм футбольного матча между «Сочи» и «Ростовом», который проходит в рамках 23-го тура чемпионата России. Хозяева ведут со счетом 4:1.

За «Ростов» играют футболисты в возрасте от 16 до 19 лет, так как основной состав ушел на карантин: у шестерых игроков выявлен коронавирус.

«Ростову» удалось открыть счет на 52-й секунде: с передачи Даниила Хромова отличился 17-летний полузащитник Роман Романов. К 7-й минуте хозяева сравняли счет, автогол был записан на имя форварда «Ростова» Владимира Абрамова. На 15-й минуте Александр Кокорин вывел «Сочи» вперед, забив с передачи Андрея Мостового.

В середине тайма «Сочи» получил право пробить пенальти, к точке подошел Антон Заболотный, но реализовать одиннадцатиметровый не смог: 17-летний вратарь Денис Попов отбил удар.

За две минуты до перерыва Кокорин увеличил преимущество «Сочи», отправив еще один мяч в сетку ворот Попова. В добавленное время Заболотный реабилитировался за свою ошибку и стал автором четвертого гола хозяев.