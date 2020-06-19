Российский боец смешанного стиля Александр Волков, а также его оппонент Кёртис Блэйдс прошли традиционную церемонию взвешивания перед боем в рамках турнира UFC Vegas 3.

В результате взвешивания Волков показал результат в 112 килограмм (247 фунтов), в то время как Блейдс оказался весом 118,3 килограмма (261 фунт). Этот поединок станет главным боем вечера.

Также церемонию взвешивания прошли и другие бойцы, которые готовятся выступить на турнире. Шейн Бургос показал результат в 146 фунтов, как и Джош Эмметт. Ракель Пеннингтон и ее оппонентка Марион Рино показали вес в 136 фунтов. Белал Мухаммад и Лаймен Гуд также показали одинаковый вес — 170,5 фунтов, Джим Миллер оказался на 0,5 фунта легче Рузвельта Робертса: 159,5 против 160 фунтов.

Турнир UFC Vegas 3 состоится в ночь с 20 на 21 июня.