Юный российский фигурист Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской поделился роликом, на котором он разыгрывает свою маму.

В «Инстаграме» Гном Гномыча появилось видео, на котором мальчик прячет в рот сухие макароны и притворяется, будто случайно сломал шею.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alex Plushenko (@gnomgnomych) 19 Июн 2020 в 8:43 PDT

Ранее юный Саша Плющенко делился в «Инстаграме» роликами с загадочными яйцами, а также с саундтреком «Золотые купола» в исполнении Михаила Круга.

Ранее Евгений Плющенко высказывался о том, что его сын может сменить вид спорта: из фигурного катания перейти в футбол. Олимпийский чемпион отметил, что уже говорил Саше — тот может сменить вид спорта, если захочет.