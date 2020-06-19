Футбольный клуб «Сочи» разгромил «Ростов» в матче 23-го тура Российской Премьер-лиги. Игра прошла на стадионе «Фишт» и завершилась со счетом 10:1 в пользу хозяев.

Счет открыли футболисты «Ростова» на 1-й минуте, это сделал Роман Романов с передачи Данила Хромова. Затем «Сочи» спровоцировал соперника на автогол, а после этого Александр Кокорин выел сочинцев вперед.

В середине первого тайма вратарь Денис Попов смог отразить удар с пенальти от Антона Заболотного.

Затем забивали только футболисты «Сочи»: дублем отметились Дмитрий Полоз и Антон Заболотный, Александр Кокорин оформил хет-трик, также по мячу забили Иван Новосельцев и Никита Колдунов.

Отметим, из-за карантина по коронавирусу «Ростову» пришлось выставить молодежный состав: средний возраст команды, вышедшей на поле, составил 17,2 года.