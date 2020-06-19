Долгожданное возвращение российского футбола превзошло все ожидания: сначала заурядный матч «Крыльев» с «Ахматом» обернулся голевой феерией, затем «Сочи» устроил «Ростову» избиение младенцев (10:1).

Сраженный коронавирусом «Ростов» был вынужден выкручиваться в меру сил: на поле вышли игроки в возрасте от 16 до 19 лет. Один из самых юных членов команды – форвард Максим Ставцев – в этом году закончил девятый класс и готовился к ОГЭ, но из-за пандемии сдавать его не пришлось.

Впрочем, экзамен всё же настиг – футбольный, взрослый, на стадионе «Фишт» в Олимпийском парке. Парни пытались биться, но «Сочи» не стал делать скидку на возраст и наколотил десять голов в ворота 17-летнего Дениса Попова.

Что примечательно, когда половина игроков «Сочи» заболела ангиной, им пошли навстречу и перенесли матч с «Оренбургом». Но, как известно, от добра добра не ищут, и сами сочинцы на аналогичную жертву не согласились, настояв на проведении матча в срок.

Несмотря на чудовищный счет на табло, вряд ли кто-то будет ругать ростовских мальчишек. Чего стоит гол 17-летнего Романа Романова на 52-й секунде встречи: голкипер «Сочи» Сослан Джанаев ещё не успел настроиться на игру, как уже пришлось доставать мяч из сетки.

Вратарю гостей Денису Попову пришлось несладко, но его игра безусловно стоит внимания: в середине первого тайма, когда преимущество сочинцев еще было минимальным, он отразил пенальти в исполнении Антона Заболотного. Великий Зе сразу стал объектом шуток в социальных сетях, но смог реабилитироваться и чуть позже забить Попову два гола.

Хет-триком отличился Александр Кокорин, что позволило ему войти в «Клуб 100» — забить сто мячей на высшем уровне. Однако результативность «Сочи» на этот раз никого не впечатлила: мало того, что клуб и так забыл значение слова «порядочность», так еще и устроил откровенное издевательство над мальчишками, радостно празднуя очередной забитый мяч. Куда красивее было бы добиться комфортного преимущества в счете и покатать матч по полю, не доводя неожиданный дебют юных ростовчан до катастрофы.