«Сочи» в первом после паузы матче разгромил «Ростов», за который сыграли воспитанники академии в возрасте от 16 до 19 лет. Основная команда находится на карантине из-за вспышки коронавируса, поэтому «Сочи» без труда наколотил мальчишкам 10 голов. Однако в глазах болельщиков героями стали вовсе не победители матча, а ростовчане, дебют которых в РПЛ получился непредвиденным.

Лучшим игроком матча болельщики посчитали голкипера гостей Дениса Попова, который несколько раз спас свою команду и отразил пенальти в исполнении Антона Заболотного.

Полузащитника «Ростова» Никиту Каштана болельщики сравнивают с Лукой Модричем.

Ни дубль Заболотного, ни хет-трик Кокорина фанатов не впечатлили.