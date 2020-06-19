«Сочи» в первом после паузы матче разгромил «Ростов», за который сыграли воспитанники академии в возрасте от 16 до 19 лет. Основная команда находится на карантине из-за вспышки коронавируса, поэтому «Сочи» без труда наколотил мальчишкам 10 голов. Однако в глазах болельщиков героями стали вовсе не победители матча, а ростовчане, дебют которых в РПЛ получился непредвиденным.

Лучшим игроком матча болельщики посчитали голкипера гостей Дениса Попова, который несколько раз спас свою команду и отразил пенальти в исполнении Антона Заболотного.

Денис Попов — абсолютно точно игрок матча, какой бы счет не был на табло в конце игры

футбольный мир должен знать своих героев в лицо#сочиростов pic.twitter.com/ZseZqEYi0c — angelus reprobi (@lucifeev) June 19, 2020

Господи, как же хорош этот пацан…. Тащит все что можно, против взрослых мужиков, просто респект #сочиростов pic.twitter.com/LMnuDLviiF — I_Am_Legend95 (@Legend95I) June 19, 2020

Полузащитника «Ростова» Никиту Каштана болельщики сравнивают с Лукой Модричем.

Ни дубль Заболотного, ни хет-трик Кокорина фанатов не впечатлили.

Этот позор РПЛ ещё долго будут помнить…

А «Сочи» желаем поскорее сгинуть с футбольной карты России. #СочиРостов pic.twitter.com/3WQKio1pmr — Злой Спорт (@Angry_Sport) June 19, 2020

Поздравляем Сочи разгромом "Барселоны". За Кокориным и Заболотным очередь из грандов, "Реал" и "Манчестер Сити" обивают пороги клуба, лишь бы выкупить этих великих бомбардиров. Роналду плачет, Месси напился.#СочиРостов — Фёдор Комаров (@FyodorKomarov) June 19, 2020