«Сочи» в первом после паузы матче разгромил «Ростов», за который сыграли воспитанники академии в возрасте от 16 до 19 лет. Основная команда находится на карантине из-за вспышки коронавируса, поэтому «Сочи» без труда наколотил мальчишкам 10 голов. Однако в глазах болельщиков героями стали вовсе не победители матча, а ростовчане, дебют которых в РПЛ получился непредвиденным.
Лучшим игроком матча болельщики посчитали голкипера гостей Дениса Попова, который несколько раз спас свою команду и отразил пенальти в исполнении Антона Заболотного.
Денис Попов — абсолютно точно игрок матча, какой бы счет не был на табло в конце игры
футбольный мир должен знать своих героев в лицо#сочиростов pic.twitter.com/ZseZqEYi0c
— angelus reprobi (@lucifeev) June 19, 2020
Господи, как же хорош этот пацан…. Тащит все что можно, против взрослых мужиков, просто респект #сочиростов pic.twitter.com/LMnuDLviiF
— I_Am_Legend95 (@Legend95I) June 19, 2020
Коротко о матче #сочиростов pic.twitter.com/fZNogDnCLL
— _-=V. V. S.=-_ (@VENIVIDIVlCI) June 19, 2020
Полузащитника «Ростова» Никиту Каштана болельщики сравнивают с Лукой Модричем.
Модрич приехал помочь Ростову#СочиРостов pic.twitter.com/uOpcUYK5DF
— •Cherry• △̵̵ /6.02 (@JulKaulitz) June 19, 2020
Ни дубль Заболотного, ни хет-трик Кокорина фанатов не впечатлили.
Этот позор РПЛ ещё долго будут помнить…
А «Сочи» желаем поскорее сгинуть с футбольной карты России. #СочиРостов pic.twitter.com/3WQKio1pmr
— Злой Спорт (@Angry_Sport) June 19, 2020
Поздравляем Сочи разгромом "Барселоны". За Кокориным и Заболотным очередь из грандов, "Реал" и "Манчестер Сити" обивают пороги клуба, лишь бы выкупить этих великих бомбардиров. Роналду плачет, Месси напился.#СочиРостов
— Фёдор Комаров (@FyodorKomarov) June 19, 2020
Вот как интересно бывает в футболе, вроде бы Ростов проиграл 1:10, а опозорился все равно Сочи.
Ростов, мы с тобой ????????????????#СочиРостов
— Igor T (@igortab_) June 19, 2020
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