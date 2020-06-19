Российский комментатор Дмитрий Губерниев предложил форварду «Сочи» Антону Заболотному перейти в туринский «Ювентус».

Эмоциями от матча 23-го тура РПЛ «Сочи» — «Ростов» Губерниев делился в своем телеграм-канале. После того, как нападающий забил первый мяч в ворота «Ростова» ударом через себя, Губерниев написал: «Заболотного в Ювентус! Он слишком хорош…».

Затем Антон Заболотный забил второй мяч, и Губерниев отреагировал на это фразой: «Заболотный — нет, только Барселона!!!».

Также комментатор выразил мнение, что матч между «Сочи» и «Ростовом» поднимет престиж российского футбола на недосягаемую высоту.

Напомним, игра «Сочи» — «Ростов» завершилась со счетом 10:1, против сочинцев на поле вышли игроки 2001-2003 года рождения, поскольку основной состав клуба ушел на двухнедельный карантин из-за вспышки коронавируса.