Лыжники сборной Казахстана опубликовали открытое письмо, в котором рассказали о заговоре против бывшего тренера команды Юрия Каминского.

Письмо доступно в полном варианте на сайте skisport.ru, его авторами являются Асет Дюсенов, Евгений Величко, Денис Волотка, Олжас Климин и Анна Шевченко.

Спортсмены отметили, что под руководством Каминского результаты у большинства его подопечных улучшились. 100-процентного результата добиться не удалось, поскольку без разглашения причин контракт с Каминским не продлили.

Лыжники заявили, что это было сделано благодаряглавному тренеру сборной Казахстана А. Батяйкину, а также старшего и государственного тренеров. «На протяжении всего сезона преследовали только свои интересы, имели личную неприязнь к Юрию Михайловичу и к некоторым спортсменам группы, различными способами пытались «насолить»», — отметили в письме спортсмены и подробно описали конкретные случаи.

«Просим принять во внимание всё перечисленное и считаем, что казахстанский лыжный спорт обречен на крах с таким подходом!», — говорится в заключении письма.

Отметим, сейчас Юрий Каминский работает с мужской сборной России по биатлону.