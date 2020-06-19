Главный тренер футбольного клуба «Сочи» Владимир Федотов поделился мнением по матчу против «Ростова» в 23-м туре Российской Премьер-лиги.

Слова Федотова приводит портал Sport24. Тренер отметил, что игроки «Сочи» отнеслись к матчу с полной серьезностью, а также поблагодарил «ростовчан» из академии клуба, которые мужественно сражались.

«У этих ребят появился шанс показать себя в РПЛ, хочу еще отметить великолепную игру вратаря соперника», — сказал Федотов.

Также тренер отметил, что на «Сочи» свалился шквал критики. «Никто не провел расследования, откуда это появилось в «Ростове». Тренерский штаб знал, что там не все благополучно», — прокомментировал Федотов ситуацию с коронавирусом в «Ростове».

Напомним, основной состав «Ростова» сел на карантин из-за 6 положительных тестов на коронавирус. На игру с «Сочи» вышли 16-19-летние футболисты академии клуба.