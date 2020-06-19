Российский вратарь футбольного клуба «Ростов» Денис Попов установил рекорд Российской Премьер-лиги по сэйвам в игре против «Сочи» в 23-м туре чемпионата России по футболу.

За весь матч голкипер ростовчан Попов сделал 15 сэйвов, в том числе отразил удар Антона Заболотного с пенальти. Это был дебютный матч 17-летнего вратаря в РПЛ, ранее футболист выступал только за молодежку «Ростова». После игры Денису Попову вручили награду как лучшему игроку матча несмотря на то, что он пропустил 10 мячей.

До этого рекордным было значение в 13 сэйвов, такой результат показали игрок «Химок» Михаил Комаров в октябре 2009 года, а также вратарь «СКА-Хабаровск» Александр Довбня в августе 2017 года. В обоих матчах голкиперы играли против московского «Спартака.