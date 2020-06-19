Нападающий «Сочи» Александр Кокорин прокомментировал выступление команды против игроков академии «Ростова» в матче 23-го тура РПЛ.

Слова Кокорина прозвучали в интервью ютуб-каналу РПЛ. Форвард подчеркнул, что несмотря на обстоятельства «Сочи» готовился играть как будто против клуба РПЛ.

«Я тоже дебютировал в 17 лет. Это не ребята, а мальчики, которые уже должны помогать в том числе сборной России и выходить на новый уровень», — заявил нападающий «Сочи», отметив, что в команде серьезно разбирали соперника перед встречей

«Может, в голове все равно сидит, что это другая команда, хотя вроде бы и нет», — отметил Кокорин.

Напомним, из-за вспышки коронавируса «Ростов» основным составом сел на двухнедельный карантин на базе. Выступать против «Сочи» пришлось игрокам 16-19 лет из академии клуба.