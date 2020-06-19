Главные новости из спортивного мира за 19 июня — в дайджесте на портале Nevasport.

«Сочи» разгромил «Ростов», за который играли футболисты академии

Футбольный клуб «Сочи» разгромил «Ростов» в матче 23-го тура Российской Премьер-лиги. Игра прошла на стадионе «Фишт» и завершилась со счетом 10:1 в пользу хозяев. В составе «Ростова» на 1-й минуте отличился Роман Романов. В составе «Сочи» хет-трик оформил Александр Кокорин, по дублю сделали Дмитрий Полоз и Антон Заболотный, еще по голу забили Никита Колдунов и Иван Новосельцев, также автогол на счету Владимира Абрамова.

«Ахмат» обыграл «Крылья Советов» в первом матче после паузы в РПЛ

Грозненский «Ахмат» обыграл самарские «Крылья Советов» в матче 23-го тура Российской Премьер-лиги. Игра прошла на стадионе «Самара Арена» и завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей. В составе хозяев отличились Тарас Бурлак и Никита Чернов, за «Ахмат» два мяча забил Владимир Ильин, по одному голу забили Бернард Бериша и Денис Глушаков.

СКА обменял шесть игроков в «Сочи» на форварда Алтыбармакяна

Петербургский хоккейный клуб СКА сообщил об обмене игроками с ХК «Сочи». Информация о трансферах появилась на официальном сайте команды. В «Сочи» со следующего сезона будут выступать защитники Георгий Солянников и Даниил Мироманов, а также четыре форварда — Павел Кукштель, Кирилл Петьков, Даниил Огирчук и Игорь Руденков. Взамен СКА получит права на форварда Андрея Алтыбармакяна, а также определенную денежную компенсацию.

Фанаты «Локомотива» объявили, что будут уходить на 20-й минуте каждого матча

Фанаты «Локомотива» объявили, что будут уходить на 20-й минуте каждого матча до окончания сезона в Российской Премьер-лиге. Заявление группировки фанатов United South появилось на их официальном сайте, протест связан с уходом из клуба главного тренера Юрия Семина. Помимо ухода с матчей на 20-й минуте болельщики «Локомотива» откажутся от масштабной визуальной поддержки, а вокальная поддержка будет корректно выражать общее мнение о действиях руководства клуба. Также фанаты откажутся от покупок на стадионе и у партнеров клуба.

Отец Хабиба Нурмагомедова пришел в себя и идет на поправку

Президент Fight Nights Global Камил Гаджиев сообщил, что Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, идет на поправку. По словам Гаджиева, есть хорошие новости: состояние Абдулманапа улучшается. «Не слышал, что он уже вставал и ходил, но точно пришел в себя. Это то, что я узнал от друзей семьи и ближайших родственников. Болезнь отступает. Это факт», — цитирует Гаджиева Sport24.

Оглашены новые подробности гибели Коби Брайанта

Крейт Брейди, личный помощник погибшего баскетболиста Коби Брайанта, поделился новой информацией о расследовании катастрофы, в которой погиб баскетболист, его дочь и еще несколько человек. Брейди рассказал, что Брайант сам попросил перенести время полета на час раньше, а также отметил, что полет пришлось отложить на 15 минут из-за погодных условий, однако после небольшой задержки пилот посчитал их «нормальными».