Все игроки екатеринбургского «Урала» прошли тестирование на коронавирусную инфекцию в преддверии матча 23-го тура чемпионата России против казанского «Рубина».

Как сообщает пресс-служба клуба в Twitter, все тесты показали отрицательный результат. Таким образом, в составе екатеринбуржцев готовы сыграть все основные футболисты, за исключением форварда Павла Погребняка.

Отметим, 22 мая 36-летний нападающий сдал положительный тест на коронавирус, а 2 июня был выписан из больницы, но пока тренируется индивидуально.

Напомним, после 22 туров команда Дмитрия Парфенова набрала 25 баллов и располагается на 11-й строчке в российской премьер-лиге. «Рубин» имеет одинаковое количество очков с «Ахматом» и «Оренбургом» и находится на 14-м месте.

Матч между «Уралом» и «Рубином» состоится 20 июня в Екатеринбурге, начало — в 14:00 по московскому времени.