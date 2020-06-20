Пресс-атташе «Сочи» Александр Груднев от лица клуба извинился перед «Ростовом» и его болельщикам за шуточную публикацию в Instagram перед матчем 23-го тура российской премьер-лиги.

По словам Груднева, к самому футболу внимания было меньше, чем к тому, что происходило вокруг, и он как пресс-атташе несет ответственность за происходящее, и в первую очередь хочет извиниться перед болельщиками «Ростова» и самим клубом.

«Мне кажется, неправильно было так делать, мы погорячились, мне очень неудобно за то, что все так получилось. То, как это выглядело, и то, как это было подано в СМИ, не отражает ценностей нашего клуба и профессиональную этику», — сказал Груднев, слова которого приводит «Матч ТВ».

Он отметил, что чувствует вину и не только перед «Ростовом», но и перед тренерами и руководством. Груднев добавил, что была попытка креатива, которая в итоге обернулась против «Сочи».

Напомним, за несколько часов до матча «Сочи» — «Ростов» хозяева опубликовали мем «Школьник в болоте», который был подписан следующими словами: «Вся страна будет болеть за школьников! Мы все были когда-то школьниками – играем, пока мама не позовет домой». Позже после шквала критики в соцсетях пост был удален.