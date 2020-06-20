Американский нападающий «Торонто Мэйпл Ливз» Остон Мэттьюс сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию.

Об этом сообщает Toronto Sun. По информации источника, игрока отправили на карантин в собственный дом в Аризоне, где он должен вылечиться, а к 10 июля присоединиться к команде для возобновления тренировок. Отмечается, одноклубник 22-летнего Мэттьюса голкипер Фредерик Андерсен, находившийся в контакте с заразившимся форвардом, сдал отрицательный тест.

Отметим, тренировочные лагеря будут открыты 10 июля.

Напомним, сезон Национальной хоккейной лиги был приостановлен в марте на фоне пандемии коронавируса. Лига приняла решение возобновиться сразу с розыгрыша плей-офф Кубка Стэнли, в котором будут участвовать 24 клуба вместо привычных 16.