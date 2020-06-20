Российская премьер-лига. Прямая трансляция матча ЦСКА — «Зенит»

Московский ЦСКА примет петербургский «Зенит» в матче 23-го тура чемпионата России по футболу. Игра будет проходить на стадионе «ВЭБ-Арена» сегодня, 20 июня, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.

Игру обслужит бригада во главе с 36-летним судьей из Ростова-на-Дону Сергеем Ивановым. Помогать ему будут Роман Усачев и Дмитрий Березнев. Резервный судья — Роман Галимов; VAR — Николай Волошин, AVAR — Валентин Мурашов; инспектор — Сергей Зуев.

Матч будет проходить со зрителями при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10%.