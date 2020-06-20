Бывший президент Российского футбольного союза Виталий Мутко поделился мнением о победе «Сочи» над юношеской командой «Ростова» в матче 23-го тура РПЛ.

По словам Мутко, радоваться таким победам смешно. Он отметил, вся проблема в том, что это войдет в историю клуба.

«Игра забудется, а очки останутся. Безусловно, игру надо было переносить, но не мне судить. На самом деле, конечно, это глупо. Ну, попал «Ростов» в такую ситуацию. Но своя рубашка ближе к телу, каждый хочет три очка любой ценой, у каждого своя правда», — сказал Мутко, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, футбольный клуб «Сочи» разгромил «Ростов» в матче 23-го тура Российской Премьер-лиги. Игра прошла на стадионе «Фишт» и завершилась со счетом 10:1 в пользу хозяев.