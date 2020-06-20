Уайт: Если считаете, что Алдо не заслужил титульный поединок, не смотрите его

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал критику в адрес бывшего чемпиона промоушена в полулегком весе Жозе Алдо.

По словам Уайта, он уже миллион раз говорил, как относится к бою Алдо с Мораесом. По мнению Уайта, Жозе Алдо – один из самых жестких бойцов UFC. Он отметил, с бразильцем хотел драться Сехудо и он был следующим на очереди на титульный бой.

«И мы должны сказать ему теперь, что он не получит титульник только потому, что Сехудо завершил карьеру? Если вы считаете, что Алдо не заслужил бой за титул, то вы знаете мою точку зрения. Не смотрите бой. Не смотрите, если вам это не нравится. Говорить, что Жозе не заслужил шанс подраться за титул, просто смешно», – сказал Уайт, слова которого приводит BJPenn.