Екатеринбургский «Урал» примет казанский «Рубин» в матче 23-го тура чемпионата России по футболу. Игра будет проходить на стадионе «Екатеринбург Арена» сегодня, 20 июня, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). В роли его ассистентов выступят Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервным судьей назначен Владимир Москалёв (Воронеж).

После 22 туров РПЛ «Рубин» имеет в своем активе 23 очка и занимает 14-ю строчку турнирной таблицы. «Урал» с 25 баллами идет на десятом месте.

Матч будет проходить со зрителями при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10%.