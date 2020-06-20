Центральный защитник «Вест Бромвич Альбион» Натан Фергюсон может стать футболистом одного из лондонских клубов английской премьер-лиги.

Об этом сообщает Birmingham Mail. По информации источника, «Арсенал» и «Тоттенхэм» заинтересованы в подписании юного игрока, способного сыграть на обоих флангах обороны. Отмечается, 19-летний защитник попал в сферу интересов лондонских команд после удачного выступления в сезоне-2019/20, в котором он провел 21 матч в Чемпионшипе, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Отметим, соглашение Фергюсона с «Вест Бромвичем» истекает в конце лета этого года.

Ранее агент защитника «Арсенала» Давида Луиса Киа Джурабчиан сообщил, что будущее 33-летнего игрока в лондонском клубе решится с ближайшее время. Действующий контракт бразильца истекает в конце июня.