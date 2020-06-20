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  • 10:30,  20 июня 2020
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Футбол
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Российская премьер-лига. Прямая трансляция матча «Арсенал» — «Спартак»

Российская премьер-лига. Прямая трансляция матча &#171;Арсенал&#187; &#8212; &#171;Спартак&#187;
ФК "Спартак". Фото: сайт клуба

Тульский «Арсенал» примет московский «Спартак» в матче 23-го тура чемпионата России по футболу. Игра будет проходить на стадионе «Центральный» сегодня, 20 июня, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.

Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным (Дмитров). В роли его ассистентов выступят Игорь Демешко (Химки) и Максим Гаврилин (Владимир). Резервным судьей назначен Алексей Амелин (Тула).

Напомним, после 22 туров «Арсенал» и «Спартак» занимают седьмое и восьмое места в турнирной таблице соответственно, обе команды имеют в своем активе по 28 баллов.

Матч будет проходить со зрителями при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10%.

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