Полузащитник «Ростова» Роман Еременко раскритиковал футболиста «Сочи» Андрея Мостового за эпизод во время очной встречи команд.

По словам Еременко, от поступка Мостового при счете 1:7 у него возникла рвотная реакция. Футболист пояснил, он говорит об эпизоде, когда 16-летний Павел Горелов сфолил на Андрее Мостовом в центре поля, а игрок «Сочи» вскочил и быстро ударил в соперника мячом, чтобы судья дал Горелову желтую.

Еременко отметил, из всех низких поступков в этом матче этот — самый низкий, и Мостовому должно быть стыдно.

«Пусть он пересматривает этот момент и краснеет. Фу, Андрей. Играешь против малышей, разносишь — и так поступаешь. Это надо просто себя не уважать», — сказал Еременко, слова которого приводит комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян в своем Telegram-канале.

Напомним, Еременко не принимал участия в матче, так как шесть футболистов основного состава сдали положительные тесты на коронавирус. Против «Сочи» вышла команда 2003 года рождения и уступила со счетом 1:10.