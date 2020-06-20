Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко отреагировал на критику своей команды после матча с «Ростовом».

По мнению Рубашко, есть люди, которые понимают, что дело не в «Сочи». Он отметил, клуб не виноват в том, что произошло в «Ростове», у «Сочи» не было возможности переносить матч, так как доигрывается чемпионат и каждое очко на вес золота.

«Ребята хоть и молодые, но молодцы, были заряжены на борьбу, вызывали только положительные эмоции. Спасибо им, слава богу, что никто не травмировался. Для многих из них эта игра останется на всю жизнь, они получили опыт, у многих такого больше и не будет», — сказал Рубашко, слова которого приводит ТАСС.

Он добавил, что «Сочи» свою задачу решил, взяв три очка. Рубашко также считает, что неплохо сыграли молодые Колдунов, Боковой и Милютин. Гендиректор подчеркнул, главному тренеру виднее, кого надо выставлять и наигрывать.

Напомним, шесть футболистов основного состава «Ростова» сдали положительные тесты на коронавирус. Сочинцы отказались переносить матч. Чтобы ростовчанам не засчитали техническое поражение, против «Сочи» вышла команда 2003 года рождения, однако она уступила со счетом 1:10.