«Зенит» назвал цвет формы на матч против ЦСКА

Петербургский «Зенит» определился с цветом формы на матч против московского «ЦСКА», который состоится в рамках 23-го тура чемпионата России.
Подопечные Сергея Семака появятся на поле в гостевой экипировке белого цвета, вратарь выйдет на поле в форме цвета северного сияния.
Игра будет проходить на стадионе «ВЭБ-Арена» сегодня, 20 июня, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.
Встречу обслужит бригада во главе с 36-летним судьей из Ростова-на-Дону Сергеем Ивановым. Помогать ему будут Роман Усачев и Дмитрий Березнев. Резервный судья — Роман Галимов; VAR — Николай Волошин, AVAR — Валентин Мурашов; инспектор — Сергей Зуев.
Матч будет проходить со зрителями при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10%.
В данный момент команда Сергея Семака располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 50 очков. Отрыв от второго места составляет девять очков. Московский ЦСКА занимает пятое место — у подопечных Виктора Гончаренко 36 очков.
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