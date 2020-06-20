Тренер по фигурному катанию Марина Черкасова поделилась мнением о словах Евгения Плющенко, который рассказал об убытках своей академии.

По словам Черкасовой, она не знает, почему Плющенко говорит об убытках, так как несмотря на другие масштабы, у него есть возможность привлекать спонсоров, а в его школе катаются не простые смертные, а дети Киркорова, а цены на катание бешеные, потому что она заслуженный тренер.

Черкасова отметила, спонсоры хотят результат, но для этого нужен лед, не по 45 минут, а по несколько часов в день. Она добавила, что цены на катки сейчас сильно поднялись.

«Был бы у нас спонсор, который мог бы вложить хотя бы 6 миллионов рублей в год — это сильно поменяло бы результат», — сказала Черкасова, слова которой приводит «Спорт-Экспресс».